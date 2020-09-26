МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Экспорт СПГ из России в 2020 году составит 29,7 миллиона тонн, а в 2023 году вырастет до 37,8 миллиона тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем прогнозе Минэкономразвития.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики РФ с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире. Он предполагает затяжное восстановление мировой экономики и структурное замедление темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий коронавируса.

Согласно базовому прогнозу министерства, в 2021 и 2022 годах экспорт российского СПГ составит 30,3 миллиона тонн ежегодно, а в 2023 году вырастет до 37,8 миллиона тонн.

В консервативном прогнозе экспорт СПГ в 2020 году ожидается, как и в базовом, на уровне 29,7 миллиона тонн. В 2021 году в этом варианте прогноза экспорт СПГ составит 29,9 миллиона тонн, в 2021 — 30,3 миллиона тонн, в 2023 — 36 миллионов тонн.

В 2019 году экспорт СПГ из РФ составил 29 миллиона тонн.