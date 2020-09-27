МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Поддержка отечественной атомной отрасли, решающей стратегические задачи, связанные с энергетической безопасностью и обороноспособностью России, а также уделяющей все больше внимания решению неэнергетических задач — в том числе, участию в экологических проектах и совершенствованию логистики на Северном морском пути, является безусловным приоритетом для государства, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Атомная отрасль – одна из ключевых в экономике России. Ее поддержка и развитие – безусловный приоритет для государства", — сказал Мишустин в поздравлении к российским атомщикам в рамках торжественного мероприятия ко Дню работника атомной промышленности РФ и 75-летию отечественной атомной отрасли, видеозапись которого показал канал "Россия 1".

По словам Мишустина, отечественная атомная отрасль "выполняет стратегические задачи, связанные с энергетической безопасностью страны и ее обороноспособностью, выводит Россию в лидеры на мировом рынке, дает возможность применить инновационные технологии и разработки во всех сферах жизни людей – от ядерной медицины до атомных ледоколов и плавучих атомных электростанций".

Очень важно, что специалисты российской атомной отрасли уделяют все больше внимания решению неэнергетических задач, участию в экологических проектах, совершенствованию логистики на Северном морском пути, разработке новых материалов, отметил премьер-министр.

"Хотел бы сказать слова искренней благодарности ветеранам отрасли, которые заложили её традиции и передают их новым поколениям российских атомщиков, – десяткам тысяч людей, чьи имена долгое время оставались под грифом "секретно", тем, кто реализовал атомный проект Советского Союза, который позволил создать паритет ядерных сил и сохранить мир на планете. И, конечно, всем, кто в течение многих лет строит мощные и безопасные атомные электростанции в нашей стране и за рубежом, обеспечивает их работу", — добавил Мишустин.

По словам премьера, самоотверженный труд российских атомщиков "не прекращается ни на секунду". "Его результат – благополучие миллионов людей, бесперебойная работа предприятий, динамичное развитие экономики", — сказал Мишустин. Он пожелал работникам атомной отрасли новых достижений и всего самого наилучшего.

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации советского атомного проекта.

Сейчас госкорпорация "Росатом" – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. В контуре управления Росатома — около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Росатом занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая почти 20% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.