МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. День работника атомной промышленности отмечается в России в понедельник. В нынешнем году это двойные торжества, ведь отечественной атомной отрасли исполнилось 75 лет.

Праздник специалистов атомной отрасли стал символом признания ее стратегического вклада в развитие страны и данью уважения многим поколениям исследователей, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вывели отечественную атомную промышленность на ведущие позиции в мире. И свой юбилей отрасль встречает с новыми передовыми результатами по всем направлениям.

Высокую оценку ее достижениям дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомного комплекса в Кремле в минувшую среду. Глава государства назвал атомную отрасль абсолютно уникальной, ее технологии – не только перспективными, но и фантастическими, интерес к которым не пропадает, а труд специалистов отрасли — "удивительной, замечательной, сложной, подчас опасной работой, но такой востребованной, такой современной".

И, по словам президента, эта современность останется на самом высоком уровне. Здесь речь идет и о надежном обеспечении обороноспособности России, и о дальнейшем развитии экологически чистой атомной энергетики, и об обновлении атомного ледокольного флота страны, создании современных цифровых платформ, и в целом различных инновационных продуктов широкого назначения.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ВОПРЕКИ ВИРУСУ

Успешное создание отечественного ядерного оружия в тяжелейших условиях послевоенных лет и по сей день является залогом мирного неба над Россией. А при участии специалистов атомной отрасли в последние годы создано вооружение нового поколения, способное надежно обеспечить безопасность России и стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.

Сейчас ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Давно стало доброй традицией ежегодное стопроцентное выполнение Росатомом государственного оборонного заказа. И несмотря на трудности, обусловленные борьбой с коронавирусной инфекцией, гособоронзаказ и в нынешнем году будет выполнен полностью, обещали руководители Росатома.

Достойно проходит через коронавирусный период и электроэнергетический комплекс Росатома. Достаточно сказать, что в нынешнем году начала работать в проектном режиме и введена в промышленную эксплуатацию на Чукотке первая в мире промышленная атомная теплоэлектростанция, готовится к началу выдачи электроэнергии новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2. В результате Росатом идет на новый рекорд генерации: ожидается, что выработка электроэнергии на АЭС в России по итогам нынешнего года превысит 214 миллиардов киловатт-часов.

В нынешнем году сдана в промышленную эксплуатацию Адыгейская ветроэлектростанция – самая мощная ВЭС в стране и первая из ветростанций, которые возводит Росатом.

Не остановил коронавирус и строительство Росатомом АЭС за рубежом. Ключевое событие в этом направлении состоялось в августе на первом блоке Белорусской АЭС: там начат этап его физического пуска, в реактор загружено ядерное топливо, и, как планируется, в четвертом квартале текущего года энергоблок даст первый ток в энергосистему Белоруссии.

Росатом по праву является мировым лидером по числу атомных энергоблоков, одновременно сооружаемых за рубежом. В настоящее время на разных этапах реализации, в рамках подписанных договоренностей, находятся проекты 25 атомных энергоблоков в 9 странах.

В качестве основных преимуществ российской госкорпорации международные специалисты называют ее высокую степень интегрированности, поддержку со стороны государства и комплексное предложение зарубежным партнерам. Росатом — единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.

ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ

Путин в апреле подписал указ, предусматривающий разработку и утверждение отраслевой комплексной программы до 2024 года, которая закладывает основы для развития российской атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий. Планируется, что эта программа будет выполняться по тем же правилам, что и национальные проекты.

Проект программы включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности. В целом, программа направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития России по широкому спектру направлений.

Сейчас Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по реализации в России так называемого замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, многократно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Ядерный топливный цикл можно замкнуть благодаря использованию так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. В нем применяется обедненный уран, а также плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС. Предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" (Железногорск, Красноярский край) по плану в нынешнем году выпустило промышленные МОКС-топливные сборки, которые будут использоваться в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 на энергоблоке №4 Белоярской АЭС.

ОТРАСЛЬ КАК НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Собственный громадный научно-технический потенциал — одна из самых главных особенностей атомной отрасли. Она всегда была громадной лабораторией новых знаний и технологий, которыми щедро делилась с другими отраслями. Помимо традиционных сегментов рынка ядерных технологий и услуг сегодня Росатом активно развивает свою деятельность по целому ряду направлений, таких как ядерная медицина, аддитивные технологии, цифровые продукты, накопители энергии. Сейчас атомная отрасль подключена и к созданию отечественного 100-кубитного квантового компьютера.

Своими наработками Росатом в этом году оперативно поделился с медиками в разгар борьбы с коронавирусом. Саровский ядерный центр начал отработку медицинских методик применения созданного у себя аппарата "Тианокс" для лечения больных коронавирусной инфекцией оксидом азота, получаемым из воздуха. А специалисты другого ядерного центра в Снежинске создали модель распространения коронавирусной инфекции, которая, по мнению эпидемиологов, показала хорошие прогностические качества. И теперь консорциуму российских научных институтов под управлением снежинских специалистов предстоит в течение трех лет разработать систему прогнозирования и развития эпидемий тяжелых инфекционных заболеваний, не только COVID-19.

Яркий пример успешного сотрудничества ученых Росатома с зарубежными коллегами — реализуемый проект создания международного термоядерного реактора ИТЭР во Франции, сборка которого началась в конце июля нынешнего года. Предприятия Росатома создают для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование.

АТОМОХОДЫ ДЛЯ ЛИДЕРСТВА В АРКТИКЕ

Росатом в прошлом году начал реализацию своих новых полномочий инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути. Но решение амбициозных задач в этой области немыслимо без создания более совершенных и мощных атомных ледоколов. На Балтийском заводе в Петербурге по контракту с Росатомом был построен самый мощный на данный момент головной российский универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220. На днях он вышел на ледовые испытания, после которых будет передан атомной госкорпорации. На Балтзаводе сейчас строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия" из этой серии. Там же будет сооружен и пятый такой корабль "Чукотка".

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Но чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в восточной части российской Арктики с ее более тяжелыми ледовыми условиями, России понадобятся еще более мощные атомоходы. Как ожидается, в скором времени на дальневосточной верфи "Звезда" будет заложен суперледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер". Всего планируется построить три атомохода этого проекта.

ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ

Отдельное большое направление работы Росатома связано с экологией. Что касается традиционного профиля работы атомной отрасли, то речь идет о ликвидации "ядерного наследия" прошлых лет, создававшего серьезные риски с точки зрения радиационной безопасности.

С "нулевых" годов Росатомом здесь проделана огромная работа. А в текущем году специалисты завершили выгрузку последней партии отработавшего ядерного топлива советских атомных ледоколов из хранилищ плавучей технической базы "Лепсе". Утилизация "Лепсе" стала важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России.

В прошлом году Росатом, с учетом его опыта и компетенций, официально получил полномочия для создания в России комплексной системы по обращению и с промышленными отходами I и II классов. Переработка этих отходов будет идти в рамках национального проекта "Экология". Для этого в нескольких регионах России будут построены специализированные экотехнопарки. Сейчас Росатом приступает к тестированию отдельных модулей государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов.

Возможности Росатома оказались востребованы для ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области. Уже развернуты работы по рекультивации крупной тамошней промышленной площадки, где почва пропитана токсичными веществами и тяжелыми металлами.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТЕЛЕМОСТ

Сейчас в России проходят разнообразные торжественные мероприятия по случаю 75-летия атомной отрасли.

Ранее в августе в сквере у центрального здания Росатома в Москве открылся памятник легендарному главе советской атомной промышленности Ефиму Славскому, которого сами атомщики называли не иначе как "Ефим Великий". В сентябре в столичном метро был запущен новый тематический поезд с экспозицией, рассказывающей о важных вехах истории отрасли и о ключевых современных достижениях российских атомщиков.

А Россвязь выпустила памятную марку, символически отражающую прошлое, настоящее и будущее отрасли. На марке изображены представители ключевых профессий атомпрома – сотрудница радиохимической лаборатории, ученый-изобретатель и инженер на фоне знаковых достижений атомной промышленности – первой отечественной атомной бомбы РДС-1, первой в мире атомной станции в Обнинске и первого в мире атомного ледокола "Ленин".

А в понедельник жители 25 атомных городов России в прямом эфире поздравят друг друга. В программу пятичасового праздничного телемоста войдут сюжеты об атомградах и их жителях, поздравления и музыкальные выступления, рассказы об уникальных атомных профессиях и исторические экскурсы, встречи с ветеранами отрасли и представителями атомных династий.