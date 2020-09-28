КАИР, 28 сен /ПРАЙМ/. Египет намерен к 2023 году перейти на полное самообеспечение бензином и дизельным топливом, заявил министр нефти страны Тарек аль-Мулла.

"Идет работа над достижением цели, заключающейся в переходе на полное самообеспечение Египта бензином и соляркой к 2023 году. Работа идет с 2016 года, когда импорт достиг отметки в десять миллионов тонн ежегодно, обходилось это в 4,5 миллиарда долларов", — цитирует пресс-служба миннефти главу ведомства, выступившего в воскресенье на церемонии открытия НПЗ в Каире.

Аль-Мулла отметил, что в 2020 году Египет импортировал лишь 3,5 миллиона тонн бензина на полтора миллиарда долларов. Причиной тому стал ввод в эксплуатацию НПЗ, реконструкция уже имеющихся, а также инициатива президента страны по переводу автомобилей в Египте на газовое топливо.

Министр отметил, что сейчас строятся два комплекса НПЗ в провинции Асьют, также идет расширение еще одного НПЗ в Новом Каире, что позволит уменьшить зависимость от импорта бензина и увеличить доходы.

В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на открытии НПЗ, отметил, что в 2014 году страна потребляла порядка 21 миллиона тонн нефтепродуктов, при том, что совокупный объем производства НПЗ Египта составлял лишь 13,5 миллиона тонн. Согласно пресс-релизу, новый НПЗ является одним из крупнейших и наиболее продвинутых в технологическом плане в Египте и Африке.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом.