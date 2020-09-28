МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Отечественная атомная отрасль обеспечивает бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, в том числе в текущем году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

"Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов. Прежде всего, в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Четкое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объеме, в том числе в текущем году — в сложных условиях борьбы с опасной эпидемией", — отмечается в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

Госкорпорация "Росатом" активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач — создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота, добавил глава государства.

Сейчас в России работают 11 атомных станций, в том числе единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. В общей сложности в эксплуатации в РФ находятся 38 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью около 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии АЭС в России составляет порядка 19%. По итогам 2019 года АЭС в России выработали рекордные 208,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что в нынешнем году этот результат будет превзойден.