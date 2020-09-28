МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Проекты по строительству АЭС за рубежом, реализуемые госкорпорацией "Росатом", крайне важны – они работают на репутацию России как страны высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин по случаю Дня работника атомной промышленности.

"Крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Они тоже работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьезного, ответственного партнера, мирового лидера в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надежности и безопасности", — говорится в поздравлении работникам отечественной атомной отрасли, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас в обойме Росатома на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в 9 странах. Это высочайший результат за всю историю отрасли", — отметил Путин.

Как отмечают международные эксперты, Росатом — единственная компания в мире, способная предоставить весь спектр услуг в области атомной энергетики. Речь идет не только о строительстве АЭС в соответствии с самыми современными требованиями безопасности, снабжении их ядерным топливом и выводе из эксплуатации, но и о подготовке национальных кадров, развитии научно-исследовательских работ, технологий ядерной медицины, содействии в создании необходимой нормативно-правовой базы. По существу, Росатом готов "с нуля" создавать атомные отрасли в отдельных странах, помогая своим партнерам совершить технологический рывок.