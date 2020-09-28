МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Специалисты отечественной атомной отрасли, обладая высочайшей квалификацией и личным мужеством, решают важнейшие задачи по обеспечению обороны России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу особо отметить вклад специалистов отрасли в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов вооружений", — говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня работника атомной промышленности, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны", — добавил Путин.

Созданное российскими специалистами вооружение нового поколения способно обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, отмечал ранее Путин.

На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.