МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Россия будет укреплять потенциал своей атомной отрасли, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности.

"История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными — за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров", — отмечается в поздравлении работникам отечественной атомной отрасли, показанном в эфире телеканала "Россия 24").

"Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века", — подчеркнул Путин.

Президент поблагодарил работников атомной отрасли России за отличную и результативную работу, пожелал им новых успехов, здоровья и самого лучшего.

Российская атомная отрасль отмечает в нынешнем году свое 75-летие. Сейчас госкорпорация "Росатом" – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. В контуре управления Росатома — около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Росатом занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая почти 20% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.