МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, благодаря которым страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия вперед защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности.

"В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии", — сказал он в поздравлении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы по праву гордимся выдающимися учеными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта, когда для судьбы нашего отечества решалось очень многое, когда отсчет времени шел буквально на месяцы и недели. Они сделали, казалось бы, невозможное — в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль, страна получила ядерное оружие. А это означало главное — покачнувшийся было стратегический баланс восстановлен, безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной. Мир, национальная безопасность державы гарантированы на десятилетия вперед", — отметил глава государства.

Путин особо отметил и то, что "именно наша страна в те годы стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики".

Отдельные слова благодарности за преданность профессии Путин выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы. "Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе", — подчеркнул президент.