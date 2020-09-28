ХАБАРОВСК, 28 сен /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев упомянул "Русгидро" в контексте паводков в регионе, компания в ответ заявила, что он ищет виноватых не там.

В пятницу на телеканале "Губерния" прошел прямой эфир с участием Дегтярева, где обсуждались причины паводков в регионе.

"У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за семь лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, и почему до того, как "Русгидро" получило контроль за этим процессом, этого не было стихийного бедствия, — вопрос", — заявил в эфире местного канала Дегтярев.

"Русгидро" отреагировало в воскресенье, выпустив заявление на своем сайте. В нем говорится, что специалисты компании готовы "помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка".

Она отмечает, что Хабаровский край находится в зоне муссонного климата, и основной объем осадков ежегодно приносят мощные циклоны. "Вызванные циклонами продолжительные ливневые дожди являются единственной причиной возникновения паводков на реках бассейна Амура, в том числе и на самом Амуре в Хабаровском крае", — говорится в заявлении.

"Русгидро" также утверждает, что нынешний паводок в районе Хабаровска сформировался преимущественно за счет стока реки Сунгари в связи с прохождением циклонов "Майсак" и "Хайшен" над Китаем. По данным компании, вклад Сунгари в общий объем стока в регионе составляет 50%, Зеи и Буреи — 25%, Уссури и других рек – 10%, верхнего Амура — 15%.

"Это означает, режимы работы гидроэлектростанций "Русгидро" Зейской и Бурейской ГЭС не оказывают ключевого влияния на паводковую ситуацию в Хабаровском крае", — добавляется в заявлении.