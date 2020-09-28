МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Владельцем танкеров для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2", помимо "Совкомфлота", может стать японская Mitsui OSK Line (MOL), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

На прошлой неделе генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортное образование и наука" сообщил журналистам, что компания будет участвовать в тендере на право разместить заказ на строительство танкеров для "Арктик СПГ 2" на зарубежных верфях.

По его словам, итоги тендера ожидаются в октябре. Речь идет о строительстве газовозов Arc7 для проекта "Арктик СПГ 2" на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах. Это станет дополнением к заказу на 15 газовозов для "Арктик СПГ 2", производителем которых станет судоверфь "Звезда".

Как отмечает газета, "Новатэк", скорее всего, диверсифицирует структуру судовладельцев, то есть контракты могут быть заключены как с "Совкомфлотом", так и с MOL. Один из собеседников издания говорит, что еще не решено, какое число танкеров будет отдано каждой из компаний. Танкеры-газовозы, построенные для "Ямал СПГ" в Южной Корее, тоже были распределены между несколькими судоходными компаниями: помимо уже перечисленных, это Teekay и Dynagas.

При этом, по словам источников издания, число судов в рамках контракта может снизиться до шести с десяти в связи с переносом сроков ввода другого проекта "Новатэка" — "Обского СПГ".

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).