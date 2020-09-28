ВАРШАВА, 28 сен — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNIG начинает поставки природного газа украинскому оператору Gas TSO of Ukraine, говорится в сообщении польской компании.

"В рамках контракта с Energy Resources of Ukraine (ERU) PGNiG осуществит первые поставки природного газа, предназначенного для Gas TSO of Ukraine", — сообщается в релизе.

Уточняется, что поставки голубого топлива будут осуществляться "в рамках выигранного ERU Trading раунда тендера, объявленного Gas TSO of Ukraine". По условиям тендера поставка газа состоится в период с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.

Топливо будет предназначено для технических нужд украинского оператора газотранспортной системы. Это будут первые поставки природного газа PGNiG для нужд Gas TSO of Ukraine.

"Мы рады продолжению сотрудничества с PGNiG и совместному участию в тендере на поставку газа вновь созданному независимому оператору газотранспортной системы Украины. Предложение, сделанное ERU, оказалось наиболее конкурентоспособным именно благодаря сотрудничеству с PGNiG. Кроме того, в результате увеличения до 100 миллионов долларов суммы страхования в области политических рисков в U.S. International Development Finance Corporation, ERU в состоянии финансировать поставки значительных объемов газа при сохранении приемлемого уровня кредитного риска", — цитирует PGNIG управляющего партнера ЕСВ Ярослава Мудрого.