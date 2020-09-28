БЕРЛИН, 28 сен – ПРАЙМ. Правительство Германии всерьёз сомневается, что санкции США против проекта газопровода "Северный поток 2" соответствуют международному праву, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Так он прокомментировал доклад экономической службы бундестага, в котором отмечается, что, несмотря на четкую позицию ФРГ и Брюсселя, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, "не стоит полностью игнорировать аргументацию США". По мнению авторов доклада, принцип защиты национальных интересов, который применяет США, может "выглядеть надуманным", но применение этого принципа является следствием политических решений, для которых не существует юридических ограничений такого рода, а в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение указанного принципа.

"У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад", — заявил Зайберт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, считает ли правительство Германии, что санкции США против "Северного потока 2" нарушают международное право.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.