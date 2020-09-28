МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" приступает к реализации плана по сетевой газификации Амурской области, в основу которого лег ввод в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", сообщила компания.

Так, в понедельник председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали первую программу развития газоснабжения и газификации региона – на 2021–2025 годы.

"С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири" "Газпром" создал основу для сетевой газификации Амурской области. На сегодняшний день уже построен и готовится к вводу в эксплуатацию первый в регионе газопровод-отвод от "Силы Сибири" с газораспределительной станцией (ГРС) "Углегорск", — говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром", согласно подписанной программе, построит еще три газопровода-отвода с ГРС, а также межпоселковые газопроводы. В результате будут созданы условия для газификации космодрома "Восточный" и котельной города Циолковский, городов Свободный и Благовещенск, сел Чигири и Верхнеблаговещенское, а также золотодобывающего предприятия в Магдагачинском районе. На эти цели компания направит в 2021-2025 годах 2,145 миллиарда рублей.

В свою очередь, правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 4,835 тысячи домовладений, 22 котельных и предприятий. "Планируется, что в результате реализации программы уровень газификации Амурской области вырастет с нуля до 11,6%", — сообщает "Газпром".

"Газпром" запустил в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири" в начале декабря 2019 года, начав поставки трубопроводного газа в Китай. В 2020 году компания планировала поставить в КНР до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.