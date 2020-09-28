МУРМАНСК, 28 сен /ПРАЙМ/. Завод по сжижению природного газа Hammerfest LNG компании Equinor на норвежском острове Мелкойя остановлен в понедельник из-за возгорания турбины, о пострадавших данных нет, сообщила телерадиокомпания NRK.

"В пятницу во второй половине дня произошло возгорание на газовом месторождении Equinors на Мелкойя. Остановка завода может быть продолжительной", — ссылается телекомпания на информацию концерна.

В концерне ситуацию называют драматичной, поскольку возгорание на газовом месторождении может иметь серьезные последствия. Сообщается, что весь персонал, не задействованный в ликвидации возгорания, эвакуирован, информации о пострадавших нет.

"Речь идет о возгорании в турбине, которая еще не была введена в эксплуатацию", — отмечает телекомпания. Около 19.00 по местному времени (20.00 мск) стало известно, что ситуацию удалось взять под контроль, вечером и ночью пожарные продолжат проливать конструкции.