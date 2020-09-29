МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Использование обогревателя осенью, когда уже похолодало, но отопление еще не включили, добавит к плате за электроэнергию в среднем 110-130 рублей за неделю, посчитала для РИА Новости главный консультант центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина.

Для оценки затрат на электроэнергию эксперт рассмотрела стандартный масляный радиатор (или обогреватель) максимальной мощностью 2 кВт, которого хватит на обогрев комнаты до 15-20 квадратных метров. Сисенкина уточнила, что исходная температура в комнате, расположение, качество окон и прочие характеристики, связанные с потерями тепла, оказывают существенное влияние на скорость нагрева помещения и, соответственно, энергозатраты.

"При работе 3-4 часа в будни и 10 часов в выходные дни за неделю максимальное потребление составит около 30-35 кВтч, что при среднем тарифе около 3,5-4 руб/кВтч по стране составит 110-130 рублей за 7 дней. При сокращении времени работы обогревателя или использовании более эффективных конвекторов данные затраты окажутся существенно меньше", — посчитала Сосенкина.

Большинство моделей не работает постоянно, тем более на максимальной мощности, а нагревает воздух до определенной температуры (или работает определенное время) и далее отключается. Так, по словам эксперта, при равных интервалах работы и "отдыха" обогреватель потребляет за час не более 1 кВт, если задана максимально возможная температура нагрева.