МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 2,7 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2020 года в размере 2,7 рубля (два рубля семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении. Реестр акционеров под дивиденды закроется 15 октября.

В марте 2019 года совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы определения дивидендных выплат, согласно которым компания может выплачивать дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х. Минимальный ежегодный платеж должен составлять 50 миллионов долларов и выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый по итогам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание финансовые показатели компании, ее планы и рыночную ситуацию.

Дивиденды "Распадской" за 2019 год составили 2,83 рубля на одну обыкновенную акцию. За первое полугодие 2019 года "Распадская" выплатила по 2,5 рубля на одну обыкновенную акцию (в целом 1,707 миллиарда рублей), и это были первые начисления с 2011 года. До этого после крупной аварии на шахте "Распадская" в 2010 году компания начислила дивиденды только один раз — это были промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию, всего на 3,9 миллиарда рублей.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.