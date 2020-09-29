МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" может рассмотреть рост нормы выплаты дивидендов уже по итогам всего текущего года, заявил начальник управления по связям с инвесторами компании Александр Назаров.

"На том фоне, когда очень многие международные компании сократили или вообще отменили выплату дивидендов, мы продолжили их выплачивать и буквально на прошлой неделе объявили о еще одном важном событии — о снятии нефинансовых гарантий по проектному финансированию "Ямал СПГ", которое позволит нам также и по итогам 2020 года рассмотреть возможность по росту нормы выплаты дивидендов уже за весь 2020 год", — сказал Назаров в ходе онлайн-дискуссии с аналитиками "Атона".