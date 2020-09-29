МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.

"Встречался я 11-го с Миллером (председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером – ред.) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", — заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Белоруссии в 2021 году.

Как отметил дипломат, это "будет поэтапное движение". "Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве – ред.), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", — сказал Семашко.