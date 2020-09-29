МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" считает, что недооценен и можно говорить о значительных перспективах роста его капитализации в долгосрочной перспективе, заявил начальник управления по связям с инвесторами компании Александр Назаров.

"Конечно, компания недооценена, и, собственно, глядя на перспективы роста производства, например, СПГ, можно говорить о значительных перспективах роста капитализации в долгосрочном периоде", — сказал Назаров в ходе онлайн-дискуссии с аналитиками "Атона".

Также стало известно, что "Новатэк" в 2021 году примет инвестиционное решение по проекту "Обский СПГ".

"Пока на данном этапе мы будем решать, что делать с Обским СПГ, в следующем году — в 2021. Там мы посмотрим, как будут вести себя рынки, восстановятся спотовые рынки газа, восстановятся цены на нефть, на другие виды сырья, посмотрим на доступность, цены финансирования, и там будем принимать решение", — ответил Назаров на вопрос о том, когда ожидается принятие финального инвестиционного решения по проекту.

При этом он подчеркнул, что работы продолжаются как на месторождении, так и в части инженерных решений.

"Мы готовы будем в очень короткие сроки при принятии финального инвестиционного решения реализовать этот проект", — сказал Назаров.