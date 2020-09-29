МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Дополнительный рост тарифов на электроэнергию при учете расходов на установку "умных" счетчиков будет минимальным — плюс 0,09% в год в течение пяти лет, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Согласно расчетам Минэнерго, дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет. То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным при том, что основной функционал по установке и обслуживанию счетчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей", — сообщили в министерстве.

В РФ ранее был принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. В настоящее время обсуждаются по сути источники финансирования для оснащения "умными" счетчиками, в том числе возможность учета этих затрат в тарифах.

Как сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич, министерство разработало проект постановления правительства, которое в том числе сократит затраты по установке приборов учета. Так, Минэнерго предлагает продлить срок работы исправных приборов учета, просто проведя их поверку вместо обязательной замены.

В связи с тем, что не все потребители устанавливали себе или меняли приборы учета, с 1 июля, когда обязанность по учету перешла к компаниям, они получили сразу большие обязательства по установке и замене всех этих приборов учета. Минэнерго предлагает продлить срок установки и замены, чтобы распределить финансирование более равномерно.

"Эти основные меры, а также ряд других позволят сократить объем необходимых средств на установку и замену приборов учета более чем в два раза (так, для гарантирующих поставщиков ежегодная потребность на организацию учета в многоквартирных домах составит около 12 миллиардов рублей). Это позволит существенно минимизировать возможные тарифные последствия при различных сценариях функционирования отрасли", — сказал Маневич.