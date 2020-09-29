С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — ПРАЙМ. Два человека погибли при проведении демонтажных работ на законсервированной шахте в Коми, где обрушилась галерея, сообщает "Воркутауголь" (входит в "Северсталь").

"Двадцать девятого сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании "Воркутауголь" произошло обрушение галереи. В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО "Катюша" (город Воркута) — получили травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации, отмечает "Воркутауголь".

"Начато расследование", – информирует компания.

По данным прокуратуры, инцидент произошел при проведении работ в наземных строениях шахты. Начата проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдения законодательства об охране труда и технике безопасности.

"Воркутауголь" — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входит в горнодобывающий дивизион компании "Северсталь". Предприятие работает на территории Печорского угольного бассейна. Главным потребителем продукции является Череповецкий металлургический комбинат, входящий в "Северсталь".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций).