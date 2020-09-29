МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Нефтехимическая компания "Сибур" наняла на должность управляющего директора по вопросам экономики и финансов бывшего вице-президента российской компании "Роснефть" Питера О'Брайена. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет во вторник РБК.

Александр Петров, который до этого занимал пост управляющего директора "Сибура", возглавил дирекцию пластиков, эластомеров и органического синтеза. Кроме этого, он будет курировать закупочную деятельность "Сибура".

Питер О'Брайен в 2006 году курировал IPO "Роснефти".

При этом в компании изданию пояснили, что это назначение не связано с планами "Сибура" по выходу на биржу. Это плановая ротация топ-менеджеров, отметили в "Сибуре".