МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Количество рабочих мест в секторе возобновляемой энергетики по всему мире выросло в 2019 году почти на 500 тысяч, до 11,46 миллионов мест, следует из доклада Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

Наибольшее количество человек – 3,8 миллионов – заняты в производстве солнечной энергетики. Вторым по числу занятых стал сектор биотоплива, в котором, по оценкам организации, работают 2,5 миллионов человек.

Страной-лидером по количеству "зеленых" рабочих мест стал Китай – там их число достигло 4,3 миллионов. За ним следуют Бразилия – 1,1 миллиона мест и Индия – 824 тысяч мест.

В Агентстве отмечают, что развитие зеленой энергетики по всему миру будет приводить к созданию новых рабочих мест, что является долгосрочной тенденцией. "Внедрение возобновляемых источников энергии создает рабочие места и повышает доходы местного населения как на развитых, так и на развивающихся энергетических рынках" – заявил генеральный директор организации Франческо Ла Камера.

Кроме того, развитие сектора "зеленой" энергетики способно значительно минимизировать социально-экономические последствия пандемии COVID-19, отмечают в организации.