МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" переизбрал своим председателем Михаила Гуцериева, сообщается в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО НК "Русснефть" Гуцериева Микаила Сафарбековича", — говорится в решениях.

Секретарем совета директоров избран Дмитрий Романов. Сергей Степашин и Виктор Мартынов вновь признаны независимыми директорами. Помимо этого советом директоров были избраны члены комитета по вознаграждениям и номинациям, а также члены комитета по аудиту.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.