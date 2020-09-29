МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток 2", отправилась из немецкого порта Росток в Висмар, все дальше удаляясь от острова Борнхольм, где находится недостроенный датский участок газопровода, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Прибытие в порт назначения ожидается 30 сентября, свидетельствуют данные. При этом "Фортуна" находилась в порту Росток с июля.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который находится в германском Мукране.