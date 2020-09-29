МЕХИКО, 29 сен /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Перу Petroperú заявила о захвате коренным населением региона крупнейшей насосной станции номер 5 на Североперуанском нефтепроводе ONP, на территории которой также находится склад нефтепродуктов.

"В 00.30 (8.30 мск) группа примерно из 200 жителей заблокировала вход на станцию ​​5 ONP, в связи с чем Petroperú предупреждает о серьезных опасностях, которым подвергаются протестующие внутри промышленного объекта с высоким уровнем риска", — говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Согласно предупреждению нефтяников, в непосредственной близости от нефтяных резервуаров запрещена деятельность, которая создает источники возгорания, включая использование мобильных телефонов и транспортировку грузов.

В Petroperú призвали власти обеспечить соблюдение закона и начать диалог с сообществами Амазонии.

Североперуанский нефтепровод ONP — самый длинный в стране (более 1100 километров), он обеспечивает прокачку сырой нефти через Анды из департамента Лорето в тихоокеанский порт Байовар.