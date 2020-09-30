ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Ежегодная конференция "Нефть и газ Сахалина", в которой примут участие около 300 делегатов, стартует в среду в Южно-Сахалинске.

Среди выступающих – более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли из России, Японии, Великобритании и Китая. Это представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.

Ведущие российские и международные эксперты и аналитики рассмотрят последние события и будущие сценарии развития глобальной энергетики, потенциал России в борьбе за лидерство на энергетических рынках АТР, а также подробно обсудят динамику спроса и предложения на ключевых для сахалинских проектов на рынках Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.

На полях конференции пройдет выездное заседание Российской академии наук, участие в котором примут около 20 делегатов.

Участники и эксперты, которые не смогут лично посетить площадки форума, присоединятся к нему через новую онлайн-платформу. Отдельные выступления станут доступны в прямом эфире или в записи. Появится возможность задать вопросы модераторам, докладчикам и участникам дискуссии в реальном времени или заранее через интернет.

О развитии цифровых технологий в нефтегазовой индустрии гостям и участникам форума расскажет Наталья Касперская – один из создателей всемирно известной "Лаборатории Касперского". А представитель BP представит прогноз развития экономики, который транснациональная нефтегазовая компания подготавливает ежегодно. Также в рамках форума выступят специалисты "Эксон Нефтегаз Лимитед", "Сахалин Энерджи", "РН-Шельф-Арктика".