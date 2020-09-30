МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ ожидает ввода нефтехимической очереди ВНХК "Роснефти" в 2026 году, а НПЗ — в 2029 году, говорится в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Александра Гладкова.

"Включает в себя две очереди — нефтехимическую — в 2026 и НПЗ — в 2029 году", — говорится в материалах, презентованных на конференции "Нефть и газ Сахалина".

В августе глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о давних планах строительства ВНХК, на котором планируется производство нефтехимии и нефтепродуктов. Компания в 2019 году заявила, что откладывает проект из-за его нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. Путин по итогам встречи поручил Сечину представить предложения по строительству комплекса, в том числе по налогам.

Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Роснефть" предлагает изменить Налоговый кодекс, чтобы гарантировать экономически эффективную модель развития крупных нефтегазохимических проектов на Дальнем Востоке. В качестве стимулов компания предложила увеличить обратные акцизы на нефть и нафту, поставляемые на такие проекты.