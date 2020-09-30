ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Потенциальная мощность крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России составляет 125,4 миллиона тонн, говорится в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова.

"Потенциальная мощность крупнейших проектов в РФ — 125,4 миллиона тонн", — сообщается в материалах, представленных на конференции "Нефть и газ Сахалина".

При этом мощность действующих проектов составляет 29,8 миллиона тонн, строящихся — 22,2 миллиона тонн, проектируемых — 24,5 миллиона тонн. Мощность возможных проектов составляет 48,9 миллиона тонн.

Показателей в 125,4 миллиона тонн планируется достигнуть к 2030 году, а уже к 2035 году общие мощности могут составить 140 миллионов тонн, следует из презентации.