ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Добыча газа на проектах "Роснефти" на Сахалине достигнет 1,9 миллиарда кубометров к 2030 году, сообщается в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова.

Согласно презентации, представленной на конференции "Нефть и газ Сахалина", В 2020 году добыча на сахалинских проектах "Роснефти" (Северное Чайво, Венинский блок) составит 0,4 миллиарда кубометров.

В 2021 и 2022 годах добыча немного сократится — до 0,3 миллиарда кубов, однако в 2023 году она вернётся на уровень 0,4 миллиарда кубов, а затем перейдёт в рост. Достигнув максимума в 2030 году, добыча к 2035 году снова снизится — до 1,7 миллиарда кубометров.