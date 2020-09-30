ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. "Газпром" рассматривает Южно-Лунское месторождение как ресурсную базу для третьей очереди СПГ-завода в рамках "Сахалина-2", а также продолжает переговоры по получению газа с проекта "Сахалин-1", заявил журналистам член правления компании, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

"Это Южно-Лунское месторождение, дальше проведение геологоразведочных работ на действующих месторождениях, Пильтун-Астохском месторождении, это низлежащие залежи", — сказал он в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина".

"А также это переговоры с поставщиками газа ExxonMobil по ресурсам "Сахалина-1", — заявил топ-менеджер.

По его словам, в качестве ресурсной базы рассматривается также Центрально-Пограничный участок недр Охотского моря, где предстоит геологоразведка.

"Газпром" прорабатывает проект строительства третьей линии на СПГ-заводе "Сахалина-2". Это позволит увеличить мощность завода‎ в 1,5 раза — до 16,2 миллиона тонн. Минэнерго РФ сообщало, что запуск линии планируется в 2026 году.

"Сахалин-2" – комплексный нефтегазовый проект. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Для реализации проекта создана новая нефтегазовая инфраструктура, включающая в себя три морские платформы, морскую и наземную транссахалинскую трубопроводную систему, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и первый в России завод по производству СПГ. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.