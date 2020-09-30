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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Добыча газа на проектах "Роснефти" на Сахалине достигнет 1,9 миллиарда кубометров к 2030 году, сообщается в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова.

Согласно презентации, представленной на конференции "Нефть и газ Сахалина", В 2020 году добыча на сахалинских проектах "Роснефти" (Северное Чайво, Венинский блок) составит 0,4 миллиарда кубометров.

В 2021 и 2022 годах добыча немного сократится — до 0,3 миллиарда кубов, однако в 2023 году она вернётся на уровень 0,4 миллиарда кубов, а затем перейдёт в рост. Достигнув максимума в 2030 году, добыча к 2035 году снова снизится — до 1,7 миллиарда кубометров.

Кроме того, добыча газа на проекте "Сахалин 1", в котором "Роснефти" принадлежит 20%, в 2020-2024 годах сохранится на уровне 2,8 миллиарда кубометров. Пик добычи ожидается в 2025 году — 9,5 миллиарда кубов. В 2030 году добыча прогнозируется на уровне 7,7 миллиарда кубометров, в 2035 — 8,9 миллиарда.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.