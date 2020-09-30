МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" соблюдает директивы правительства РФ по уровню валютных активов, регулярно проводит операции по продаже экспортной выручки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Газпром" руководствуется утвержденным советом директоров компании в соответствии с директивами правительства РФ предельно допустимым уровнем чистых валютных активов, а также внутренними правилами, определяющими валютную структуру баланса компании", — сказали в пресс-службе.

"В соответствии с этими правилами компания регулярно проводит операции по продаже экспортной выручки на валютном рынке для обеспечения своих расходов в рублях и при этом поддерживает необходимый запас валютной ликвидности для обслуживания обязательств в валюте", — добавили там, отметив, что компания не допускает формирования избыточного уровня чистых валютных активов.

Совет директоров "Газпрома" 12 октября рассмотрит вопрос об уровне чистых валютных активов.

"Газпром" не уточняет, будет ли на этом заседании совета директоров рассмотрен вопрос об исполнении новой директивы правительства. Согласно информации, раскрытой другими госкомпаниями, эта директива была выпущена 1 сентября и предписывает им привести чистые валютные активы к уровню не выше, чем было на 1 октября 2018 года.

Впервые требование для экспортеров продавать валютную выручку было принято правительством РФ в декабре 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля. Тогда кабмин временно обязал крупнейшие госкомпании-экспортеры до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года. О других подобных директивах до последнего времени не сообщалось.