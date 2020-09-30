МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть выросли в третьем квартале на 1-1,5%, в то же время потеряв с начала года 35-37% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,6%, до 41,8 доллара за баррель, ноябрьских — также на 0,6%, до 40,79 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI выросла на 1%, до 39,67 доллара за баррель.

По итогам третьего квартала нефть подорожала на 1,5% по марке Brent и на 1% по марке WTI. Основным фактором, дававшим направление динамике цен на сырье, стали опасения вокруг баланса спроса и предложения. Пандемия коронавируса негативно сказалась на экономике, что привело к падению спроса на сырье и оказало давление на цены, которые еще не успели восстановиться после распада прежней сделки ОПЕК+.

С начала года нефть Brent подешевела на 37%, а WTI — на 35%. Наибольшее месячное падение было зафиксировано в марте, когда цены упали более чем в 2 раза, а в мае отмечен самый сильный рост стоимости на 95% по марке Brent и на 81% по марке WTI. В апреле 2020 года стоимость нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной из-за негативных прогнозов по спросу в сочетании с распадом сделки ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.