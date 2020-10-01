МЕХИКО, 1 окт /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о восстановлении работы двух нефтеперерабатывающих заводов и выходе на самообеспечение в поставках бензина.

"Венесуэла уже производит все, что ей необходимо для внутреннего потребления. Введены в строй два нефтеперерабатывающих завода, несмотря на жестокие атаки", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в его микроблоге в Twitter.

Политик не уточнил, о каких заводах идет речь, и добавил, что несмотря на эти успехи, закупки бензина за границей на октябрь и последующие месяцы не останавливаются.

Ранее власти сообщали, что поставки комплектующих и установок для НПЗ осуществляет Иран, в начале года стало известно о поставке катализатора для установки крекинга на НПЗ Кардон.

В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным властей, с 2014 года экспортные доходы страны сократились более чем на 99%.