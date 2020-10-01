ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт /ПРАЙМ/. Водородный кластер планируют создать на Сахалине для развития водородной энергетики и экспорта топлива на рынки Азии, проект обсудили в четверг на заседании круглого стола в рамках конференции "Нефть и газ Сахалина" с участием ученых РАН, нефтегазовых компаний и представителей Национальной технологической инициативы НТИ "Энерджинет" (Минэнерго РФ).

"Сегодня все мировые энергетические лидеры идут в сторону водорода, как наиболее перспективного топлива, которое отвечает всем понятиям так называемой "зеленой" энергетики. Поэтому наша задача — немедленно сориентироваться, оценить возможности развития на Сахалине водородной темы", — отметил губернатор региона Валерий Лимаренко, добавив, что на реализацию проекта потребуется около пяти лет.

По информации представителя НТИ "Энерджинет" Дмитрия Холкина, азиатский водородный рынок находится на стадии формирования и имеет большие перспективы для экспортных поставок этого вида топлива.

"Япония в своей стратегии энергетического развития до 2040 года заявила о планах импорта водорода в объеме 8 миллионов тонн в год, Южная Корея — 5,2 миллиона тонн, Малайзия — 1,6 миллиона тонн. Так что рынки в этой перспективе достаточно известны, если перевести их в доллары, это примерно $40 миллиардов в год и больше", — сказал Холкин.

В связи с этим Сахалинский водородный кластер мог бы стать приоритетным проектом, учитывая географическую близость к азиатским рынкам сбыта.

"На Сахалине присутствуют мощности, которые могут быть использованы для производства водорода. Это и природный газ, и наличие существующих резервных мощностей энергетической системы, которые могут быть использованы для производства водорода. Это и большой ветропотенциал, который есть на Сахалине, по нашей оценке — около 3 миллионов тонн водорода в год", — сказал Холкин.