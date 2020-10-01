ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт /ПРАЙМ/. Оператор проекта "Сахалин-2" — Sakhalin Energy — рассчитывает на продление срока выплат роялти с проекта газом до 2027 года, сообщил начальник сектора комплексных программ развития компании Андрей Смирнов в рамках форума "Нефть и газ Сахалина".

"В настоящее время действует распоряжение правительства, по которому компания поставляет природный газ уполномоченной организации в счёт обязательств по роялти. Данное распоряжение действует до 31 декабря 2023 года, и компания принимает во внимание свои прогнозы по обязательствам по роялти, а также спросу на газ. Компания рассчитывает на продление данного распоряжения до 2027 года", — заявил он.

По словам Смирнова, на сегодняшний день с проекта в счёт роялти было совокупно поставлено около 10 миллиардов кубометров газа.

Sakhalin Energy с 2011 года по распоряжению правительства перечисляет роялти (платеж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям ДФО, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству. В 2017 году срок получения роялти газом с проекта "Сахалин-2" был продлён до 2024 года.

"Сахалин-2" – комплексный нефтегазовый проект. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Для реализации проекта создана новая нефтегазовая инфраструктура, включающая в себя три морские платформы, морскую и наземную транссахалинскую трубопроводную систему, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и первый в России завод по производству СПГ. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.