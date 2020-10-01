БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2", который периодически сталкивается в ЕС с препятствиями на пути своего создания, будет достроен и начнёт работу, уверен постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всём желании никакой связи между ними мне, например, найти не удаётся. "Северный поток-2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создаёт и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть", — сказал он в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы "Северного потока-2", Чижов сказал: "Я уверен, что он будет достроен и будет работать".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.