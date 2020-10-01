МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионах деятельности приостанавливает поэтапное смягчение ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19, сообщила компания.

"Газпром нефть" приостанавливает поэтапное смягчение ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионах деятельности компании", — говорится в сообщении.

На данный момент более половины сотрудников административной функции компании продолжают работу в удаленном формате и их возвращение в офисы будет отложено. Это коснется всех подразделений "Газпром нефти" и ее дочерних предприятий в России, Европе и на Ближнем Востоке. На дистанционном режиме труда, в частности, остаются сотрудники из группы риска по причине хронических заболеваний, возрастных факторов и семейных обстоятельств.

Отмечается, что созданная весной в "Газпром нефти" система барьеров против распространения COVID-19 доказала свою эффективность и позволила добиться высокого уровня безопасности работы в офисах и на производстве, сопоставимого со степенью защиты во время самоизоляции персонала в домашних условиях. В настоящее время введение дополнительных ограничений для сотрудников не планируется.

Компания напоминает, что все ее работники проходят обязательные регулярные анализы на COVID-19. За последние шесть месяцев за счет работодателя "Газпром нефть" организовала массовое тестирование сотрудников во всех регионах своей деятельности. Это позволило компании перейти на систему, при которой допуск персонала в офис и на производственные площадки "Газпром нефти" осуществляется при наличии действующего отрицательного результата тестирования.

Сохраняется работа 122 "чистых" терминалов для временного проживания и медицинского контроля сотрудников нефтепромыслов перед отправлением на вахту. На пропускных пунктах Московского и Омского НПЗ и на входе в офисы компании продолжит действовать система термометрии. В помещениях действует строгий масочно-перчаточный режим. Очные совещания заменены на скайп-собрания, командировки осуществляются только при крайней необходимости, заграничные командировки запрещены.