МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Обеспечить порог погрешности при отпуске топлива на АЗС в размере 0,25% в настоящее время сложно, поэтому принято решение о возможности установления погрешности при отпуске топлива в пределах 0,5%, говорится в сообщении Росстандарта.

В релизе отмечается, что в Росстандарте состоялось заседание межведомственной отраслевой рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Росстандарта Алексея Абрамова.

Центральной темой заседания стало обсуждение положений национального стандарта ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия", который начнет действовать с 1 октября. Он устанавливает необходимость защиты от несанкционированного вмешательства в программное обеспечение, а также узлы и агрегаты топливораздаточного оборудования. Положения документа распространяются на производимое и вновь вводимое оборудование и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации колонки.

Кроме того, стандарт позволит создать механизмы защиты граждан от недобросовестных действий при заправке топливом, уточняет Росстандарт.

"Вместе с тем, по данным участников МРГ – представителей отраслевых и общественных организаций, обеспечить в реальных условиях эксплуатации при отпуске топлива погрешность 0,25%, предусмотренную стандартом, в настоящий момент технически трудно, в том числе из-за различных климатических условий, также это может привести к дополнительным издержкам в отрасли", — отмечается в релизе.

"С учетом принципов "регуляторной гильотины" на заседании было принято решение об установлении погрешности при отпуске топлива в пределах 0,5%. Соответствующие предложения уже направлены в Минэнерго России", — заключается в сообщении Росстандарта.