МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи в четверг в Санкт-Петербурге обсудили подготовку к освоению двух месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в совместных пресс-релизах компаний.

"Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, дальнейшие действия в рамках подготовки к освоению Ванейвисского и Лаявожского месторождений", — говорится в сообщении.

Между "Газпромом" и "Лукойлом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, "Лукойл" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома". С 2015 года на Сосногорский ГПЗ "Газпрома" поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений компании "Лукойл-Коми".

В 2018 году "Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта.

"Газпром" летом 2016 года выиграл аукцион на освоение этих двух участков. Разовый платеж составил 23,3 миллиарда рублей. Геологические и извлекаемые запасы нефти Ванейвисского и Лаявожского участков по состоянию на 1 января 2015 года оценивались по категории C1 в 71,8 миллиона тонн и 14,2 миллиона тонн соответственно, запасы газа по категории C1 — суммарно в 223,098 миллиарда кубометров. Общая площадь участков составляет 761,5 квадратного километра.