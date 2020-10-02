ДУБАЙ, 2 окт /ПРАЙМ/. ОАЭ, США и Израиль объявили о развитии общей стратегии в сфере энергетики, достигнув договоренности о координации в областях возобновляемой энергетики, добычи нефти и газа, опреснении воды, говорится в совместном заявлении глав министерств энергетики трех стран, распространенном Эмиратским агентством новостей.

"Объединенные Арабские Эмираты, США и государство Израиль признают важность сосредоточиться на практических шагах, дающих ощутимые результаты в области энергетики, и соглашаются вместе поощрять более тесную координацию в этой области, в том числе в областях возобновляемой энергетики, энергосбережения, добычи нефти и газа, технологиях опреснения воды", — говорится в заявлении.

Кроме того, министры энергетики трех стран договорились о "поисках решения энергетических проблем, с которыми сталкивается палестинский народ, путем развития энергетических ресурсов, технологий и инфраструктуры".

В августе Израиль и ОАЭ объявили о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.