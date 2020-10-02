МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. "Русснефть" договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о реструктуризации долга в 1,17 миллиарда долларов, сообщила компания.

"Русснефть" подписала дополнительное соглашение с ВТБ как агентом по кредиту и CQUR как кредитором, позволяющее продолжить в штатном режиме сотрудничество с кредитными организациями. Документ урегулировал вопрос платежей компании по кредиту. "Русснефть" продолжит диалог с ВТБ и CQUR, который позволит компании значительно улучшить финансовые показатели на ближайшие 5 лет", — сообщила "Русснефть".

В то же время близкий к "Русснефти" источник сообщил, что компания договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о грейс-периоде по кредиту в 1,17 миллиарда долларов (только обслуживание процентов).

В марте "Русснефть" сообщала, что планирует провести переговоры с основным кредитором компании, ВТБ, о реструктуризации задолженности.

В конце августа в отчете "Русснефти" по МСФО сообщалось, что ВТБ перевел кредит "Русснефти" на 1,17 миллиарда долларов на нового кредитора — катарский CQUR Bank LLC. Отмечалось, что основные условия кредитного соглашения остались без изменения, а сам кредит CQUR Bank LLC обеспечен залогом обыкновенных акций материнской компании, а также залогом долей участия и акций ряда компаний группы, принадлежащих материнской компании.

В отчете при этом пояснялось, что сумма задолженности перед CQUR Bank LLC по основному долгу составляет 81,991 миллиарда рублей или 1,172 миллиарда долларов по курсу на дату отчетности, в том числе краткосрочная часть к погашению — 137 миллионов долларов, или 9,568 миллиарда рублей. Задолженность по процентам на тот момент оценивалась в 98,6 миллиона рублей (1,4 миллиона долларов по курсу на дату отчетности), сумма просроченной задолженности по статье "Кредиты и займы" составляла 3,189 миллиарда рублей (46 миллионов долларов) на отчетную дату.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.