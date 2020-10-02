МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Любители видеоигр могут тратить около 915 рублей в год на оплату электроэнергии, потребляемой персональным компьютером (ПК), в то время как аналогичные расходы профессиональных киберспортсменов могут доходить до 6600 рублей, выяснил эксперт для РИА Новости.

По словам директора разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Михаила Пименова, молодые люди в возрасте до 34 лет, среди которых наиболее популярны видеоигры, проводят за ними в среднем порядка 8 часов в неделю.

"Геймерский ПК, который "тянет" последние новинки, потребляет во время запуска игры порядка 80% мощности, что составляет порядка 400 Вт, что при учёте монитора составляет 440 Вт. Средняя стоимость кВт.ч – 5 рублей. Это значит, что расчет в год в среднем по больнице будет выглядеть как 0,44x5x8x52 = 915 рублей 20 копеек. Если применить эту формулу, например, к консоли PS4 Pro, чей максимум – 310 Вт и учесть, что при запущенной игре в режиме UHD это 158,2 Вт, получится 0,1582x5x8x52 = 359 рублей", – подсчитал Пименов.

"Совсем иначе картина начинает выглядеть, если мы говорим о киберспорте. По разным данным, тренировки киберспортсменов в среднем занимают 10 часов в день на протяжении 25 дней в месяц. Если переписать формулу расчета с учетом этих данных, взяв за основу игру на ПК, получится 0,44x5x10x(25x12) = 6600 рублей", — добавил он.

При этом потребление электроэнергии компьютеров с профессиональной киберспортивной конфигурацией при игре на полных мощностях может доходить до 1 кВт в час, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского компьютерного клуба Cyber Loft.

"То есть, это примерно 4320-6048 кВт в год с учётом того, что компьютер будет использоваться 24 часа, так как наш компьютерный клуб работает круглосуточно. Если предположить, что будущий киберспортсмен будет тренироваться каждый день по 8 часов на таком же компьютере, то за год это составит примерно 1440 – 2016 кВт", — сообщил представитель пресс-службы клуба.