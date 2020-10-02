МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в сентябре 2020 года в целом по России сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составило 79,8 миллиарда кВт.ч, следует из данных "Системного оператора Единой энергетической системы" (СО ЕЭС).

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в сентябре 2020 года составило 78,5 миллиарда кВт.ч, что на 3% меньше объема потребления за сентябрь 2019 года.

В сентябре 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 80 миллиардов кВт.ч, что на 3,4% меньше, чем в сентябре 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2020 года составила 81,2 миллиарда кВт.ч, что на 3,3% меньше выработки аналогичного показателя прошлого года.