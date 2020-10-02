СОЧИ, 2 окт — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в энергосистеме РФ с 30 марта, когда начался нерабочий период из-за пандемии, упало на 3,8% в годовом выражении, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"По ЕЭС России отклонение потребления (электроэнергии — ред) с начала года минус 2,9%. Отклонение с начала пандемии, 30 марта, минус 3,8%. По температуре, если приведённая, если мы делаем единые температурные факторы, с начала года минус 2,3%", — сказал Грабчак.

По его словам, с 30 марта, алюминиевые заводы нарастили потребление электроэнергии на 0,5%, металлургия — снизила на 3,5%, машиностроение — сократило на 6%, добывающая промышленность — на 10%, химия и нефтепереработка — на 2,1%, РЖД — на 6,3%, магистральные нефтепроводы — на 23%.

Минэнерго пока не пересматривало прогноз по снижению потребления электроэнергии в РФ в 2020 году на уровне 2,4%, в октябре существенного снижения не ожидается, в том числе из-за холодов.

"Мы не пересматривали", — ответил Грабчак на вопрос о пересмотре прежних прогнозов по снижению потребления электроэнергии в России в 2020 году на уровне 2,4%.

Он добавил, что глобальных ограничений, какие были весной, не ожидаются. "В принципе, мы не рассчитываем, что будет сильное снижение, все-таки экономическая активность не снижается существенно. Есть меры поддержки, которые по сути стимулируют экономическую активность", — сказал он.

В последние месяцы с начала введения ограничительных мер из-за коронавируса наблюдается снижение потребления электроэнергии. По данным "Системного оператора", потребление электроэнергии в РФ в сентябре сократилось на 2,9%, до 79,8 млрд кВт.ч.

"Мы рассчитываем, что октябрь потребление выведет на лучший уровень, потому что пока по прогнозам температура будет пониже в целом по России, чем в прошлым году, за счет более холодной осени", — сказал замглавы Минэнерго РФ.

По его словам, до конца года также не ожидается существенного снижения потребления. "Мы рассчитываем, что наоборот мы будем чуть-чуть прирастать в потреблении, если опять же серьезных коронавирусных ограничений не будет", — ответил Грабчак на вопрос, будет ли до конца года сохраняться снижение потребления электроэнергии на уровне сентября.