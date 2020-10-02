КАИР, 2 окт /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Ливии выросла до уровня 300 тысяч баррелей в сутки, об этом со ссылкой на члена профсоюза нефтяников и газовиков Ливии Ахмеда аль-Фитури сообщил телеканал Libya24.

"Добыча нефти в стране выросла до уровня 300 000 баррелей в сутки… ежедневный объем добычи нефти увеличился после того, как ряд нефтяных месторождений и портов возобновили добычу и экспортные операции, особенно порты Зувэйтина и аль-Харика", — сообщил журналистам аль-Фитури.

По словам профсоюзного деятеля, "объем производства будет только увеличиваться, в частности после того, как все инженеры и рабочие нефтяных компаний вернутся к своей работе".

Агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в нефтяной отрасли Ливии, сообщило в четверг, что добыча нефти в этой стране составляла до 270 тысяч баррелей в день.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.