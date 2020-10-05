ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт /ПРАЙМ/. Первое оборудование для сборки крупнейшего в России магистрального угольного конвейера доставили на Сахалин, сообщает в понедельник пресс-служба Восточной горнорудной компании (ВГК).

"На Солнцевский угольный разрез прибыла первая партия оборудования, предназначенная для монтажа крупнейшего в РФ магистрального конвейера протяженностью 23 километра, который соединит Солнцевский угольный разрез с Угольным морским портом "Шахтерск", — говорится в сообщении.

На предприятие доставлены 40 двадцатифутовых и 29 сорокафутовых контейнеров, прибывших по морю из Китая. Поступившее оборудование насчитывает более 10 километров конвейерной ленты и 448 тонн металлических конструкций для монтажа наземной части конвейера.

Для доставки всего оборудования будут задействованы более тысячи контейнеров, которые прибудут на Сахалин из портов Китая и Европы с октября 2020 года до июля 2021 года. Поставщиком оборудования выступает французская компания RBL-REI SA – один из мировых лидеров в области инжиниринга подобных систем.

В компании рассказали, что монтаж оборудования начнётся в конце года.

Конвейерная галерея станет самой протяженной в России, она будет закрытого типа, в местах погрузки угля установят аспирационную систему с использованием современного пылеулавливающего оборудования. Оборудование конвейера и его узлов будет выполнено в шумозащитном варианте.

По предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит более 7 миллиардов рублей. Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля из разреза в порт с 9,1 миллиона тонн по итогам 2019 года до 20 миллионов тонн в перспективе.

ВГК является одни из самых крупных экспортеров бурого угля из России в страны АТР. Основные активы компании — ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск", на который распространяется режим Свободного порта.