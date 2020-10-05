КИЕВ, 5 окт — ПРАЙМ. Украина может начать экспорт газа в страны ЕС в связи с рекордным наполнением подземных хранилищ газа (ПХГ), заявил и.о. гендиректора компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что на начало октября украинские ПХГ заполнены на 90%, в том числе независимые частные компании создали там рекордно высокий объем своего газа – примерно 28 миллиардов кубометров.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС", — цитирует Перелому в понедельник пресс-служба "Нафтогаза", в которую входит "Укртрансгаз".

По данным компании, по итогам первых трёх кварталов в ПХГ на Украине было закачано 15,9 миллиардов кубометров газа, что на 6,3% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе украинские резиденты закачали 7,5 миллиардов кубометров газа, а нерезиденты – 8,4 миллиарда. А общий объем газа в ПХГ на тот момент достиг уровня 27,9 миллиардов кубометров.